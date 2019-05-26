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Воскресенье, 26 мая 2019, 16:10 мск

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«Храмовый протест» обнаружился на Уралмаше (ФОТО)

Жители Екатеринбурга продолжают в разных формах выступать против строительства собора святой Екатерины. На Уралмаше неизвестные оставили на заборе рядом с ДК Лаврова надпись «Нет храму». Примечательно, что этот забор ограждает строительную площадку, где возводится двухуровневая подземная парковка. То есть никакого отношения к религиозному сооружения не имеет. Вероятно, автор надписи делал отсылку к резонансным событиям в сквере у драмтеатра.

Напомним, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ, 18% жителей выступают против строительства храма святой Екатерины в городе. А более 70% считают сквер неудачным местом для возведения собора. Забор, ограждавший стройплощадку и ставший изначальным поводом для акций протеста, убран.

Демонтаж забора на стройплощадке храма святой Екатерины

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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