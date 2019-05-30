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Четверг, 30 мая 2019, 10:57 мск

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В ОП Свердловской области обсудят недостатки градостроительных общественных слушаний

Корреспондент «Нового Дня» на общественных обсуждениях вопроса о строительстве храма в сквере

Общественная палата Свердловской области подключилась к обсуждению конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины в уральской столице.

Совещательный орган проведет 10 июня открытые слушания на тему «О недостатках сложившейся практики проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства». На мероприятие приглашены представители администрации Екатеринбурга, областного министерства строительства, управления госохраны памятников, прокуратуры и Уральского института регионального законодательства. В частности, докладчики расскажут о возможных изменениях в нормативных документах для совершенствования опроса мнений граждан.

Напомним, общественные обсуждения по вопросу строительства храма в сквере у театра драмы прошли в январе 2019 года. Согласно официальным данным, в них приняли участие 3 309 горожан, и 3 107 из них внесли предложение «Построить Собор во имя святой великомученицы Екатерины и утвердить проекты в представленном виде». Это дало основание городским властям полагать, что большинство горожан поддерживают идею строительства на спорной площадке. Однако события, развернувшиеся в сквере в мае, говорят, скорее, об обратном.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас решается вопрос о проведении опроса или референдума по выбору места для возведения собора святой Екатерины. В мэрии был объявлен сбор предложений горожан, в итоге получено около полусотни вариантов площадок для храма. Всеобщее обсуждение резонансного вопроса началось после трехдневных многотысячных протестов в сквере у театра драмы.

Екатеринбург, служба информации

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