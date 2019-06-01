Итоги недели от «Нового Дня»: снова сквер и храм, платная дорога и неожиданная мусорная радость (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» по традиции подводит итоги рабочей недели. Последние дни мая горожане обсуждали историю со строительством храма святой Екатерины, радовались снижению «мусорных» тарифов и считали зарплаты свердловских ВИПов. Обо всем этом подробнее в обзоре.

Тема недели

По-прежнему ни у кого не сходят с уст два слова – «храм» и «сквер». На этой неделе мэрия завершила прием заявок от горожан, которые могли высказываться об оптимальных, на их взгляд, площадках для строительства. Набралось больше 50 вариантов. Всего за десять дней сбора поступило 9 966 предложений.

Теперь из них должны составить шорт-лист. Заниматься этим будет рабочая группа, в которую вошли спикер ЕГД Игорь Володин и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников и Алексей Мещеряков. Также в состав вошли: заместитель председателя муниципальной общественной палаты Олег Скворцов, глава городского избиркома Илья Захаров, председатель регионального отделения Союза архитекторов Михаил Вяткин, два представителя Екатеринбургской епархии Вениамин Райников и Максим Миняйло.

Интересы защитников сквера у драмтеатра будут представлять 10 человек, но они будут меняться на заседаниях. Право голоса непосредственно в совещаниях рабочей группы будут иметь пять человек. Среди них – два участника сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова и Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог и депутат Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий Александр Цариков.

Тем временем, Союз архитекторов назвал пять своих площадок, которые наиболее корректны с точки зрения специалистов. Это участок за Макаровским мостом, Октябрьская площадь, площадка напротив «Екатеринбург Арены», пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова и территория Ново-Тихвинского монастыря.

На каких вариантах сойдутся члены рабочей группы и сколько будет пунктов в шорт-листе, равно как и то, включат ли туда площадку сквера у драмы (против этого, напомним, высказывался губернатор Куйвашев, за – его зам Бидонько и мэр Екатеринбурга Высокинский), неизвестно. Неясно и то, будет ли проходить в городе референдум или опрос. Все это предстоит решить делегатам.

Событие недели

На этой неделе было опубликовано новое постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области по тарифам на мусор. Оно коснулось жителей двух кластеров – Северного и Восточного, т.е. территорий, которые обслуживает тюменская фирма «Рифей» и екатеринбургское муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Сильнее всего снижение ощутят абоненты последней – тарифы упали примерно на 30%, тогда как у «Рифей» примерно на 15%. Теперь тариф на 2019 год для Восточной зоны составляет 474,37 рубля за кубометр мусора (против прежних 686,05 рубля). Для Северной зоны ставка платы за кубический метр отходов, согласно новому распоряжению РЭК – 695,23 рубля (против прежних 835,97 рубля). Таким образом, житель многоэтажки в Екатеринбурге в месяц будет платить 101,04 рубля, частного дома в Екатеринбурге – 123,8 рубля.

Есть опасения, что радость уральцев, впрочем, будет недолгой, и Екатеринбург ждет мусорный коллапс похлеще челябинского, а затем и резкое повышение мусорных тарифов. Такой сценарий возможен, если «Спецавтобазе» не удастся отстоять свою позицию по тарифам в суде. В этом случае предприятие может оказаться на грани банкротства и не сможет совершать финансовые операции, рассчитываться с подрядчиками и контрагентами, что грозит невывозом мусора. Вслед за тем на территорию Востока может зайти новый регоператор. Эксперты считают, что на это претендует тюменский «Рифей», который может потребовать более высоких тарифов, чем те, что были у «Спецавтобазы» даже до снижения.

Цифра недели

Российский минобр показал декларации ректоров уральских вузов. Самый богатый вот уже несколько лет подряд глава университета в Екатеринбурге – это Виктор Кокшаров из УрФУ. В прошлом году он заработал 13 млн 122 тысяч рублей. Для сравнения – губернатор Евгений Куйвашев заработал 5,9 млн рублей за прошлый год.

Скандал недели

На этой неделе небольшой скандал устроили депутаты городской думы, ополчившиеся на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, поскольку ждали его отчета 30 мая, а планы поменялись, т.к. в аппарат ЕГД вовремя не поступили документы об отчете главы города. «Сначала мэр должен представить отчет на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и бюджету. А затем уже вопрос выносится на думу. Рассматривать вопрос без заключения комиссий – это нарушение регламента. Поэтому отчет главы заслушаем либо на очередном заседании думы 11 июня, либо назначим внеочередном заседание. Ждем, когда нам предоставят документы», – сказал «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин.

В мэрии же посчитали, что ЕГД просто сорвала отчет главы города, т.к. Высокинский был готов выступить перед депутатами 30 мая, о чем предупредил Володина и аппарат думы еще в начале недели, однако те решили по-своему. Когда состоится новое заседание, неизвестно.

Фото недели

На этой неделе в России отмечали День пограничника. Екатеринбург не остался в стороне – в ЦПКиО собрались толпы зеленых фуражек, многие военнослужащие брали с собой питомцев, собак наряжали в тельняшки и специальные головные уборы. А еще терли нос бронзовому псу, установленному в парке, – на удачу.

Видео недели

Жители села Битимка в Первоуральском районе пожаловались на директора местного совхоза Михаила Мальцева, который перекрыл часть сельской дороги, находящейся на балансе муниципалитета, и стал требовать с собственников частных домов по 10 тысяч рублей за то, чтобы проезд снова был открыт.

Директор совхоза требует плату за проезд по муниципальной дороге

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.19

В Екатеринбурге появятся свои «Воробьевы горы» (ФОТО). / Сход вагонов на железнодорожном мосту на СвЖД – назначена доследственная проверка. / Гордума Екатеринбурга озвучила состав рабочей группы по храму. Читать дальше

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