Алтушкин усомнился, что Екатеринбург заслужил храм святой Екатерины

В «Русском репортере» вышел материал журналиста Марины Ахмедовой по мотивам событий в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Часть посвящена главе РМК Игорю Алтушкину, который объяснил свою позицию по этой ситуации. В частности, он рассказал о том, что на пасхальный молебен московские звезды приезжали не по приглашению Фонда святой Екатерины и не за деньги. «Те люди, которых недовольные называют звездами, – мои друзья. Они сами, узнав о молебне, приехали. Никто их специально не вызывал, никто им не платил. Ну почему нам постоянно навязывают то, как мы должны себя вести? Почему православные должны сидеть по норам и тихо молиться, чтобы их никто не увидел? Почему? Епархия решила провести молебен, чтобы показать: в городе есть и другие люди, они хотят этот храм и они ощущают определенные гонения», – сказал олигарх.

Также он подчеркнул, что спортсменов, которые приехали 13 мая вечером в сквер, чтобы «поднимать забор», никто специально не вызывал.

«Вот вы опять. Артисты – ошибка. Спортсмены – ошибка. А кто их посылал? Никто. Это живые люди, они тоже имеют свои убеждения. Или весь мир должен подстроиться под тебя, если ты считаешь себя активистом, представителем гражданского общества? Эти активисты окружили десятерых чоповцев, которые охраняли последний рубеж – закладной камень. В ребят уже чинарики начали бросать», – заявил Алтушкин.

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По словам бизнесмена, сейчас инициаторы строительства намерены занять выжидательную позицию. «Когда предпринимателя постигает какая-то неудача, он ждет, пока все успокоится, и начинает анализировать: что сам сделал не так, какие внешние факторы способствовали неудаче. Но мы, конечно, продолжим заниматься социальными проектами в городах нашего присутствия. Но сейчас отбили все желание что-то делать. Ну я же тоже человек. Мы же все это делали не ради хайпа и пиара. […] Мы хотели, чтобы у города появился храм его покровительницы. Но сейчас мы не готовы к обратной связи. Я не готов. Пусть пройдет время. Должно пройти время… Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил. Вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск», – подытожил Алтушкин.

Как принимались решения по храму святой Екатерины в Екатеринбурге, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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