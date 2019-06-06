Все беды Бидонько: навстречу первому большому отчету вице-губернатора

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько собирается отметить полгода на своем посту. Об этом Сергей Юрьевич напомнил своим подписчикам через соцсети: «В середине июня будет ровно полгода, как я работаю в должности вице-губернатора Свердловской области. Время подвести первые итоги, сделать выводы и обозначить дальнейшие планы», – написал он и пригласил журналистов на пресс-конференцию 17 июня.

Редакция РИА «Новый День» решила не ждать этого срока и напомнить и самому Сергею Бидонько, и нашим читателям события с его участием.

Напомним, карьера нынешнего вице-губернатора была довольно динамичная. В феврале 2015 года глава города Карпинска Сергей Бидонько был назначен министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Спустя полтора года, в сентябре 2016-го, он был избран депутатом Госдумы по Серовскому одномандатному округу № 174 от партии «Единая Россия». Депутатствовал Бидонько тоже не очень долго: в декабре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его своим заместителем по информационной и внутренней политике.

Первыми сложностями, с которыми столкнулся Бидонько на новом посту, стали политические кризисы в Среднеуральске и Асбесте. Местные думы долгое время были расколоты и фактически не решали возложенных на них задач. В Среднеуральск Бидонько наведался 27 декабря, после чего там срочно уволился глава. К майским праздникам в городе появились и новый мэр, и новый председатель думы. В Асбесте задача оказалась посложнее. После первого визита туда вице-губернатора (в начале февраля) бунтующая часть думы так и не прекратила бойкотировать заседания. Более-менее ситуация в думе Асбеста наладилась только к концу апреля.

Но, пожалуй, самым серьезным испытанием для вице-губернатора Бидонько стали майские события вокруг храма-на-драме. Начавшиеся 13 мая несогласованные акции протеста вынудили губернатора Куйвашева на следующий день пригласить стороны к себе в резиденцию и сесть за стол переговоров. По итогам этого мероприятия к прессе вышел именно Бидонько, а не сам глава региона. Вице-губернатор тогда заявил, что главная задача властей на текущий момент – вернуть ситуацию в правовое поле и что власти готовы идти на диалог с обществом. В то же время он дал точку зрения епархии – «храму – быть», чем, по сути, свел на нет итоги переговоров.

В ту же ночь волнения продолжились с еще большим накалом, десятки людей были задержаны. Продолжились они и в среду, но ни губернатор, ни Сергей Бидонько к протестующим не вышли. Снижение градуса наметилось только вечером в четверг, когда в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. «Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – заявил он. Далее всю тяжесть решения конфликта пришлось взять на себя главе города Александру Высокинскому, включая подготовку общегородского опроса. Бидонько вернулся к этой теме только однажды, 24 мая, заявив, что сквер у театра драмы нужно оставить в списке возможных площадок для строительства храма святой Екатерины, притом что его шеф Куйвашев придерживается противоположного мнения.

По мнению политолога Александра Пирогова, Бидонько рискует потерять свой пост, хотя его вина не так уж велика. «С позиции «ястребов», за такие события в регионе однозначно кого-то надо наказать. И Бидонько может стать подходящей фигурой. Хотя, по-моему, это несправедливо. Он новый человек в администрации и целиком зависит от губернатора. К тому же такой острой эскалации конфликта вообще никто не ожидал. На его месте никто бы не справился с таким народным гневом – ни Чайников, ни Тунгусов. Отчасти Бидонько – заложник ситуации. Но у него есть плюс, состоящий в том, что он в состоянии понять необходимость работы над ошибками. Надо как-то прореформировать бюрократизм в отношениях общества и власти, так как всевозможные расплодившиеся общественные палаты и общественные советы никаких задач не решают. Диалога там просто не предусмотрено, и эта пропасть расширяется. Стоит ли строить между властью и обществом мост? Бидонько хотя бы понимает, что стоит», – считает Пирогов.

Московский политолог Константин Калачев высказался гораздо лаконичнее: «Ничего личного о данном вице-губернаторе сказать не могу, но раз он полгода продержался на своем посту в такое время – он уже молодец».

Между тем отметим, что слова самого вице-губернатора об «обозначении дальнейших планов» могут поняты и как намек на грядущую смену деятельности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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