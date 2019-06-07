В Минприроды РФ не заметили протестов из-за включения инвестнадбавки в свердловские тарифы на мусор

Протесты жителей северных территорий Свердловской области по поводу включения в тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами т.н. инвестиционной составляющей не были замечены в Министерстве природных ресурсов РФ.

«Многие регионы решили, что инвестсоставляющую они загружать в тариф не будут. Те регионы, которые это сделали, не получили никаких протестов от населения. Но регоператор не понимает, как формировать систему переработки и создавать ту инфраструктуру, которая необходима», – заявил министр Дмитрий Кобылкин «Российской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Между тем только жители Нижнего Тагила собрали 17 тысяч подписей за то, чтобы исключить инвестнадбавку из тарифа «Рифея» – регоператора Северной зоны Свердловской области. Еще в апреле этого года общественники из движения «Тагил за перемены» отвезли документы с подписями в администрацию президента РФ и в приемную Генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Напомним, первоначально Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила тариф за кубометр мусора для тюменской компании «Рифей» в размере 845 рублей 87 копеек. При этом самая большая составляющая в тарифе – 323 рубля 21 копейка – инвестиции на строительство мусоросортировочного комплекса и нового полигона для захоронения ТКО. Жители Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле считали несправедливым оплачивать эту часть и требовали пересмотреть тариф, исключив «инвестку». Тариф был снижен после вмешательства центрального аппарата ФАС, который нашел нарушения в действиях РЭК при установлении ставки платы за кубометр мусора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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