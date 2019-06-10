Рабочая группа по храму. Второй раунд (Онлайн-трансляция, ФОТО, ВИДЕО)

Трансляция закончена 10.06.2019 17:27 (время московское)

Рабочая группа по храму: конструктив и деструктив

17:27 Он также подтвердил, что затраты на опрос составят 13-15 млн, это средства из бюджета. Но все зависит от того, сколько избирательных участков будет задействовано для голосования – все 500 или 120, как предлагалась ранее.

17:26 На пресс-подходе глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил: «В сухом остатке мы пришли к двум решениям. Рабочая группа отдельно будет решать: первое – вопрос по форме опроса, второе – отбор площадок для строительства храма».

17:25 Следующее заседание рабочей группы пройдет через 10-12 дней.

17:14 На этом заседание рабочей группы закончено.

17:11 Володин со вздохом: Сегодня мы не можем вынести вопрос по отбору площадок. Нужно время на согласование. Давайте соберемся на следующем заседании и наконец поставим точку.

17:10 Вяткин выступает в поддержку Гавриленко. Предлагает сделать эскизные наброски, чтобы горожане могли посмотреть все варианты.

17:10 Защитники сквера аплодируют: Ура! Случилось чудо!

17:09 Гавриленко: Потому что высота храма в 200 метров – это чушь. Сквер там останется и будет еще больше.

17:08 С ним спорит Цариков: Зачем вы нас обвиняете в фейках?

17:06 Гавриленко заявил, что в соцсетях распространяются масса фейков по храму «космического масштаба» и в том числе участниками рабгруппы. Оппонирует Киселеву, что не нужно возвращаться к обсуждению 50 вариантов площадок.

17:03 Киселев предлагает мэрии дать обоснования, как отбирали площадки из более 50 вариантов, присланных горожанами.

17:02 Ольга Рыбакова: Рабочая группа не готова обсуждать эти вопросы. Давайте подготовим все площадки всесторонне так, чтобы это было очевидно, можно их рассматривать или нет. По опросу: наша задача – минимизировать все риски недоверия. Должны профессионалы в области социологии предложить мэрии свои варианты проведения опроса. Я согласна, что опрос нужно проводить в сентябре. Нужно дать горожанам время подумать, после того как будут названы площадки. По поводу распыления голосования: чтобы горожанин мог высказаться за или против по каждой площадке.

16:56 Алексей Вихарев: Я предлагаю назначить дату проведения опроса на 22 сентября. Задействовать 154 участка. Организатором назначить избирком. Предлагаю не устанавливать минимальную численность. Сколько придет, столько и проголосует.

16:55 Встрял снова Колесников: Не слушайте его, отец Вениамин! Это молодой коммунист. Если будут Ленина сносить, он ко мне побежит за защитой!

16:54 «Вы считаете, это мы приняли решение по площадкам?» – спросил отец Вениамин.

16:54 Депутат Олег Гордеев: Горожане готовы на компромисс. Пусть только это не будет территория общественного пользования. А церковь для храма выбирала только эти места, то есть била в одну точку.

16:53 Ей аплодируют.

16:52 Наталья Маликова: Соцопросы всегда проводятся по социальной проблеме. Мне кажется, что здесь на рабочей группе мы занимаемся не социальной проблемой, а проблемой градостроительства. Вернее, смешиваем их. Мы пытаемся одновременно решить две проблемы и опросом тоже. Та самая проблема меньшинства и большинства – как мы выявили при таком напряжении сил? Я переведу это в методическую плоскость. Вопросы референдума – они звучат так: да, нет, против. И именно такие вопросы позволяют нам выявить большинство и меньшинство. Если мы формулируем опрос из ряда альтернатив, допустим, четыре площадки, то никакого большинства не получим. Вероятность того, что хоть одна площадка наберет 51%, чрезвычайно мала. В итоге мы получим распределение голосов 10, 20, 40 процентов. 40% – это большинство? Нет. Это всего лишь большая доля. Потому что 60% против. Таким образом ситуация в данном случае нерешаема. Так давайте определим, какую проблему мы хотим решить. Если снять социальный конфликт – то площадку сквера нужно снять.

16:48 По предложению Володина участники голосуют за подведение черты.

16:47 Дали слово Колесникову. Депутат разбушевался и громко ругает всех подряд: защитников сквера и Вихарева, предложившего исключить сквер.

16:47 Священники переглядываются, но реагируют спокойно на выпад Головина.

16:46 Колесников опять кричит.

16:46 Головин: а меня обижает их позиция.

16:46 Его перебивают: вы сейчас обижаете приглашенных.

16:43 Головин: насколько я понимаю, кафедральный собор в Екатеринбурге есть. Просто сейчас православные хотят ещё больше. Церкви, воткнутые в центре города, оскорбляют и мусульман, и атеистов, и пастафарианцев и свидетелей Стивена Хокинга. Потому что эта церкви говорят, это все не для вас. Мы держим куш.

16:39 Колесников зааплодировал, но один.

16:38 Михаил Вяткин: если мы сейчас исключим сквер, то не очень понятно, чем мы здесь занимаемся? Убрать сквер просят только участники группы парки и скверы. Решения должны принимать профессионалы. С чего вы взяли, что нельзя застраивать общественные зоны? Их нужно застраивать, но только специалисты должны решать – как и где.

16:33 Она говорит, что фонд выступает только наблюдателем и не может комментировать ситуацию.

16:33 Далее слово передают представителю Фонда святой Екатерины Татьяне Сродных.

16:32 Экс-депутат витиевато рассуждает, почему возник такой конфликт в Екатеринбурге и как его предотвратить. Его мягко прерывает Володин – время выступления закончилось.

16:28 Бывший депутат гордумы Олег Хабибуллин: само обсуждение этого проекта говорит о том, что храму быть. Принципиальных противников храма в нашем городе можно пересчитать по пальцам руки. Основной вопрос – где? Где построить храм, чтобы все были довольны. Мне очень интересно узнать фамилии тех людей, которых причислили к стану архитекторов, которые определяли лучшее место для храма.

16:26 Высокинский: рабочая группа не может отменить решение думы. Мы передаём только наши варианты. Для того, чтобы в этот процесс не входить, нам нужна неделя для согласований.

16:25 Григорий Вихарев спросил Высокинского, что будет, если сегодня «ликвидировать» площадку сквера.

16:25 Колесников перебивает криком: вы диктуете нам свои условия. Не будет такового!

16:24 Ксения Балакова: я не понимаю позицию Епархии. Вы говорите, мы готовы проиграть, мы готовы скорректировать храм. В чем смысл этих действий? Если город предлагает вам легитимную площадку в другом месте?

16:20 Гавриленко: вы призывает здесь к диктатуре. Слушать противно.

16:20 Колесников: а вы не много на себя берете?

16:18 Киселев: давайте не будем стравливать православных и других. Мы не мыслим в категориях «выиграли-проиграли». Никто не будет улюлюкать и топтаться на ком-то. Нас назвали люди с улиц. И мы не выступаем против храма Но у нас в городе есть мусульмане, иудеи, атеисты. Множество людей с частными интересами. Наша группа «парки и скверы» отстаивает общие интересы горожан. Потому что в парках и скверах, на реке гуляют все. И если епархия оставит эти места общего интереса, пусть выбирает другие площадки. Хоть на месте снесенной телебашни – пожалуйста.

16:14 Правда тут же говорит, почему горожане выступали против храма-на-воде. Екатеринбург – не сильно благополучный город в плане экологии. И поэтому удивлен, что и сейчас рассматривается вариант с насыпным островом в акватории за Макаровским мостом.

16:12 Дмитрий Москвин напомнил, что на площади Труда стоит часовня. И в городе раньше не было таких конфликтов против церкви. То есть раньше в городе был компромисс. Он предлагает исключить все скверы и парки из зон строительства, и пусть епархия выбирает другие площадки. Это и есть уступка.

16:11 Выступления незаметно перешли к защитникам сквера.

16:10 Отец Вениамин сравнивает опрос с выборами президента: Вот скажите, когда-нибудь кандидата с низким рейтингом снимали с выборов под этим предлогом? Результат ВЦИОМ не определяет, определяют выборы.

16:09 Отец Вениамин: мне кажется, что мы впустую убиваем время. Потому что и в прошлый раз обсуждали то же самое – исключать или не исключать сквер. Замечу, что идея опроса принадлежала не нам. Об этом говорил президент. Но ему задавали вопрос только по одной площадке. И президент предложил компромиссный вариант, чтобы меньшинство подчинилось большинству, но и его интересы нужно учесть. Мы готовы проиграть. Уже два раза проиграли. Епархия только и делала что шла на уступки, когда отказывалась от двух предыдущих площадок. Мы ищем компромисс, но это ведь поиск уступок. Вот хотелось бы знать, есть ли уступки, на которые противники согласны? Если их нет, то это не компромисс, это диктат.

16:02 Миняйло: мы готовы сейчас честно проиграть в этом опросе. И мы готовы воспринять этот проигрыш как волю божью относительно этого места. Но прошу не исключать сквер, потому что я лично за эту площадку агитировал, мне кажется, храм там будет хорошо смотреться, я никого не обманывал, и сейчас так думаю.

16:02 Призывает участников к миру.

16:02 Максим Миняйло наконец-то берет слово.

16:01 Его просят не устраивать балаган.

16:01 Ему начинают возражать и Колесников срывается на крик.

16:01 Колесников: давайте не будем заниматься ни религиозной пропагандой, ни антирелигиозной. У думы есть решение и все.

16:00 Но снова вмешивается Колесников.

15:58 Гавриленко просит отца Максима Миняйло выступить.

15:56 Высокинский: у нас сегодня масса организационных вопросов. Давайте сегодня говорить про опрос, в который горожане поверят. А составление шорт-листа площадок давайте оставим. Давайте сохраним наш хрупкий баланс, который был достигнут. Опрос в том или ином виде даст ответ, нужна ли площадка сквера.

15:53 Алексей Мосин: по результатам ВЦИОМ более 70% горожан выступили против строительства храма в сквере. Затем выступил губернатор. Я сегодня не услышал никаких аргументов, почему нельзя исключить сквер.

15:53 Высокинский: исключив сквер, мы сразу отсекаем большую часть горожан, которые выступают за эту площадку. На мой взгляд, проведение горячей социологии не приедет к консенсусу. Мы осознано не стали включать в список акваторию пруда и площадь Труда и исключили площадь 1905 года как возможно конфликтную площадку.

15:51 Священники скромно молчат.

15:49 Слово дают депутату Тимофею Жукову, а он просит высказать мнение представителей епархии по исключению сквера.

15:49 Колесников рвется выступать, но его прерывает Володин.

15:49 Высокинский: Наши ресурсы по организации опроса мы уже включаем.

15:48 Высокинский отмечает, что к концу июля можно договориться и по площадкам и по опросу.

15:48 Высокинский: Я бы предложил не заходить сразу в голосование. Наша цель найти консенсус. Я уже говорил, что в обсуждении появился аспект кафедрального собора. С точки зрения градостроения мы сейчас анализируем – сколько нужно земли, расположение и так далее.

15:48 Высокинский: если рабочая группа даёт добро на дальнейшую проработку тех мест, которые отобрали архитекторы, через неделю вас сможем проинформировать об итогах.

15:47 Колесников: как так? Дума решила по этой площадке, а вы собираетесь исключить?

15:46 Захаров: Что касается организации опроса, то он обойдется, предварительно, в 13 млн. рублей. Плюс закупка бумаги, это ещё 500 тысяч. Без закупок мэрия не сможет его провести. Подготовка волонтеров тоже займет время. Так быстро опрос не провести. Думаю, что раньше осени на опрос мы не выйдем. Что касается самих площадок. Раз ситуация дошла до такого, что повестка вышла на федеральный уровень. Есть разумное предложение исключить сквер, чтобы поставить точку в этом вопросе и обе стороны будут удовлетворены.

15:44 Захаров: я не очень понимаю что мы тут обсуждаем. Идёт какой-то сумбур.

15:42 Цариков возражает: откорректировать храм можно до размера часовни. Но если верующие хотят кафедральный собор, то нужно подбирать другую площадку.

15:42 Гавриленко спрашивает, почему из списка ушла площадь Труда и храм-на-воде. Эскизы по этим площадкам были проработаны и было бы уместно включить их в список тоже.

15:40 Уточняет, что представляет в рабочей группе интересы православных.

15:39 Гавриленко: Я лично голосовал за площадку в сквере. Уверен, было много таких людей. Если мы исключим сквер, будет возмущение православных верующих.

15:38 Гавриленко: есть возможность корректировки проекта храма в сквере. Эту площадку нельзя исключать из списка. Есть основания полагать, что площадка выбрана удачно. Размер храма можно посмотреть, повернуть его в пределах землеотвода. Я не знаю, сколько людей проголосовали за площадку в сквере. Уверен, это несколько тысяч голосов. Я посчитал, что на 13 топ-площадок приходится порядка 10 тысяч голосов.

15:37 Лёгкое недоумение у журналистов. (Эксперты, напомним, составили список из 6 площадок).

15:36 Михаил Вяткин терпеливо объясняет, что Высокинский только что доложил о пяти площадках.

15:35 Депутат Колесников спрашивает, какие площадки отобрали архитекторы.

15:35 Но тут снова все возвращается к площадкам.

15:34 Высокинский: в думу будут переданы материалы рабочей группы для опроса. Надо определить время его проведения. Печать бюллетеней займет пару недель. Время принятия решений по шорт-листу – 2 недели до опроса.

15:34 Высокинский предлагает перейти к технике организации опроса среди населения, пока отобранные экспертами площадки находятся на согласовании с РПЦ и меценатами.

15:31 И отмечает: за последнее время, более чем 10 лет, мы незаметно перешли от обсуждения восстановления собора святой Екатерины к обсуждению кафедрального собора, храм вырос.

15:30 Высокинский: надеемся что к концу этой неделе получим итоговый список площадок, который всех устраивает.

15:30 Подчеркивает, что акватория за Макаровским мостом – это будет насыпной полуостров.

15:30 Шорт-лист экспертов, напомним, таков: Участок на Фурманова – Белинского. Сквер у театра драмы . Уральский приборостроительный завод (Горького, 17). Акватория Макаровского моста (по другую сторону от «Динамо»). Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»). На месте снесенной телебашни.

Подробнее о том, какие аргументы приводили эксперты – читайте здесь.

15:28 Высокинский перечисляет 5 площадок, которые отобрали эксперты.

15:27 Высокинский: мы сознательно не стали указывать, какие из площадок набрали больше голосов. Решать должны жители.

15:27 Высокинский: на этой неделе ведём переговоры с представителями РПЦ и меценатами, чтобы узнать их мнение по площадкам.

15:27 Высокинский рассказывает, как экспертный совет отбирал критерии выбора площадки для храма.

15:26 Решили двигаться по повестке, отложили вопрос Вихарева.

15:25 Последнюю реплику встретили смешками.

15:25 Колесников отмечает магический аспект строительства храма – правительство области начнет лучше работать!

15:21 Перечисляет аспекты, почему храм нужно возводить в сквере. Среди них – храм как подарок городу должен находиться в центре.

15:20 Колесников: только все успокоилось, включили шесть мест. И снова началось разброд и шатание. Мое желание никто не учитывает? Я хочу, чтобы он был построен тут и все.

15:19 Просят идти по повестке.

15:19 Все участники несколько озадачены.

15:19 Вихарев отмечает, что сквер нужно исключить из числа площадок. Сквер хотя формально и рекомендован, встречает возражения архитекторов и вызвал негативную реакцию. Сохранение сквера в качестве площадки возможного строительства создаёт напряженность. А Екатеринбургу нужен мир и согласие.

15:18 Всем участникам раздали листы с опросом.

15:17 Защитники сквера протестуют: такого вопроса не было в повестке.

15:16 Депутат Алексей Вихарев предложил обсудить девять пунктов опроса, которые ранее предложила мэрия.

15:13 Володин: поступило предложение исключить сквер из списка площадок.

15:12 От Епархии присутствуют Максим Миняйло и Вениамин Райников.

15:11 Сегодня среди защитников сквера Ксения Бакланова, Александр Цариков, Валерий Андреев, Дмитрий Головин, Оксана Котельникова.

15:09 Голосуют: 16 человек подняли таблички за, 1 – против, трое – воздержались (среди них двое – представители Епархии).

15:08 Таким образом состав участников рабгруппы будет расширен до 34 человек.

15:08 Володин: поступило заявление от группы «Парки и скверы» о включении в группу ещё 6 человек.

15:08 Присутствуют 28 человек. Напомним, в группе 23 человека.

15:05 Сегодня участники должны утвердить окончательный список площадок для храма, – сообщил он.

15:05 Заседание началось. Володин озвучивает повестку второго заседания рабочей группы.

15:04 Глава города Александр Высокинский, спикер ЕГД Игорь Володин и вице-спикер Виктор Тестов заняли места в президиуме.

15:03 Защитники сквера пришли в черных футболках с надписью «люди с улицы».

15:02 Рабочая группа будет трудиться в зале заседаний гордумы. Пришли почти все участники. Целый ряд заняли журналисты.

Сегодня в гордуме Екатеринбурга пройдет второе заседание рабочей группы, созданной для урегулирования конфликта вокруг сквера и храма. Первый раз члены группы, в которую вошли 20 человек, собирались 3 июня.

Заседание рабочей группы.

Задача рабочей группы – выбрать площадки для строительства храма Святой Екатерины, которые будут предложены горожанам для голосования. Как именно будут голосовать за площадки пока тоже остается неизвестным – предлагается референдум или опрос.

На первом заседании членам рабочей группы не удалось далеко продвинуться. Все уперлось в вопрос – оставлять ли в списке площадок сквер.

Новый этап обсуждения – в нашей онлайн-трансляции.

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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