В избирком Екатеринбурга подали ходатайство о проведении референдума по храму в сквере (ДОКУМЕНТ)

В избирательную комиссию Екатеринбурга поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Заявители выносят вопрос о категории земель близ театра драмы, предлагая проголосовать за храм или за сквер.

Документ, подписанный инициативной группой из 12 человек, опубликовала в фейсбуке заместитель председателя Свердловского реготделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова. Обратившиеся просят зарегистрировать их инициативную группу и предлагают вопрос для вынесения на местный референдум. Вопрос звучит следующим образом: «В целях решения непосредственно населением муниципального образования «город Екатеринбург» вопроса местного значения городского округа «утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования» в части определения статуса земельного участка по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, в районе Октябрьской площади, кадастровый номер участка: 66:41:0301901:245 (сквер у Театра драмы, – далее земельный участок) выберете один из вариантов ответа (проставив справа от выбранного варианта любой знак)».

Вариант ответа «за сквер» подразумевает, что голосующий за восстановление у земельного участка статуса «земли общего пользования (ТОП-1)» с целью сохранения на нем благоустроенного сквера. Вариант «за храм» – сохранить у этого участка статус "земли религиозного назначения" для строительства храма.

Председатель горизбиркома Илья Захаров в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» подтвердил получение этого документа. Он рассказал, что предусмотрен следующий порядок: в течение 15 суток избирком должен будет рассмотреть ходатайство на соответствие закону, не вдаваясь в содержание документа. Если соответствует – документ отдадут на рассмотрение в гордуму. Там депутаты будут проверять уже законность сути вопроса. Если гордума одобрит документ, то инициативную группу зарегистрируют и она должна будет собрать 56 тысяч подписей для организации и проведения референдума. Если в избиркоме или гордуме найдут в заявке несоответствия законодательным нормам, в регистрации группе откажут. Дать оценку документу сегодня Илья Захаров отказался, сославшись на то, что бумагу он только получил. Но уточнил, что пока будет решаться вопрос по регистрации этой инициативы, заседания рабочей группы по вопросу строительства храма будут продолжаться: «Это две отдельных процедуры».

Эта инициативная группа не пересекается с теми активистами, что вошли в рабочую группу вместе с депутатами и представителями РПЦ по обсуждению строительства храма. «Мы действуем параллельно. Рабочая группа пока не добилась итога. Мы заметили, там многие говорят, что нужен не референдум, а опрос. Мы можем понять, почему чиновники ссылаются на опрос – эта процедура юридически нигде не оговорена, можно делать отступления. Мы считаем, что должен быть референдум, потому что опрос носит рекомендательный характер», – пояснила Ирина Скачкова.

По словам Ирины Скачковой, инициативная группа надеется, что процедура выйдет за пределы избиркома, то есть будет рекомендована на рассмотрение городской думе. «А вот что дальше произойдет там – сложно сказать. Надеемся, что депутаты согласятся и тогда мы начнем подписи собирать. Иначе пойдем в суд. Но мы понимаем практику, которая сложилась в нашей стране – добиться проведения референдума будет сложно», – считает Ирина Скачкова. Добавим, в инициативную группу, которая готовилась подавать документ, входит также юрист Иван Волков, однако в подаче ходатайства он не участвовал – отбывает административный арест. Скачкова отметила, что готовить ходатайство помогали его юристы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

Сейчас подъезд для жилья непригоден: в Тагиле ликвидируют последствия взрыва (ФОТО, ВИДЕО). / В службе свердловских приставов сменилось руководство. / В Екатеринбурге начинается сезон тополиного пуха. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»