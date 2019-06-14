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Пятница, 14 июня 2019, 09:28 мск

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Главному архитектору Екатеринбурга нравится идея с храмом на Фурманова – Белинского

Фото Google.Maps

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков высказался о том, где лучше построить храм святой Екатерины.

По мнению Молокова, самый удачный вариант – это пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Как передает ТАСС, об этом Молоков заявил на Архитектурном форуме в Томске: «Мне нравится площадка на пересечении улиц Белинского и Фурманова, потому что это место открытое, свободное, достаточное для размещения храмового сооружения. К тому же это парковая территория, которая должна быть очень качественно благоустроена. Одни плюсы».

Напомним, на прошлой неделе экспертный совет архитекторов рассмотрел поступившие от горожан предложения (более 60) и отобрал шесть оптимальных, на их взгляд, площадок:

1) участок на Фурманова – Белинского;

2) сквер у театра драмы (с корректировкой проекта храма в меньшую сторону);

3) Уральский приборостроительный завод (Горького, 17);

4) акватория Макаровского моста (по другую сторону от «Динамо»);

5) Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»;

6) на месте снесенной телебашни (нравится архитекторам, «но инвестор явно будет против»).

В понедельник в мэрии снова собралась рабочая группа, но решить вопрос с оставлением в списке сквера у драмтеатра опять не удалось. На пресс-подходе глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил: «В сухом остатке мы пришли к двум решениям. Рабочая группа отдельно будет решать: первое – вопрос по форме опроса, второе – отбор площадок для строительства храма». Следующее заседание рабочей группы пройдет в начале 20-х чисел июня.

Екатеринбург, Томск, служба информации

Екатеринбург, Томск. Другие новости 14.06.19

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