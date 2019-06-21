Презентация заявки Екатеринбурга на Универсиаду состоится 2 и 3 июля

Министр спорта РФ Павел Колобков озвучил даты презентации заявки Екатеринбурга на проведение летней Универсиады в 2023 году. Свое заявление чиновник сделал в Минске, где стартовали Европейские игры, передает агентство ТАСС.

«Заявка Екатеринбурга будет презентована 2 и 3 июля в Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта. Надеемся, что мы получим право провести Универсиаду-2023 у себя», – сообщил Павел Колобков.

Напомним, в апреле этого года в Свердловской области был создан оргкомитет по созданию и продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады. В июне город посещала инспекция IUSF, чтобы оценить готовность спортивных объектов и инфраструктуру. Планировалось, что работа оргкомитета продлится до 2 июля.

Минск, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Минск, Екатеринбург. Другие новости 21.06.19

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