Проведение опроса по месту строительства храма Екатерины оказалось под угрозой

В рабочей группе по выбору места для строительства храма святой Екатерины появились новые настроения. Некоторые ее участники считают, что проведение опроса, о котором было объявлено в разгар майских протестов, больше не актуально, так как инвесторы храма отказались от сквера у драмтеатра.

Один из членов рабочей группы неофициально рассказал корреспонденту «Нового Дня», что по теме проведения опроса внутри самой группы действительно существуют разные мнения – кто-то за, кто-то – против. Сторонником проведения опроса остается глава города Александр Высокинский, так как не хочет повторения «скверных» событий возле бывшего УПЗ или на перекрестке Белинского – Фурманова – оставшихся в списке площадок. «Александр Геннадьевич считает, что опрос нужен, чтобы подобные ситуации больше не возникали в принципе. Еще до официальной встречи рабочей группы мы планируем собраться и выработать какую-то общую позицию по этому вопросу. Вероятно, это будет на следующей неделе, если позволит график Александра Геннадьевича», – сказал собеседник агентства.

Председатель ЕГД Игорь Володин заявил, что рабочая группа может отказаться от опроса, если примет такое решение, но пока его нет. Он также напомнил, что половина группы – это общественники, которые могут потребовать обсуждения, например, строительства храма на территории бывшего приборостроительного завода.

«В любом случае мы до заседания рабочей группы будем вести переговоры с администрацией города, чтобы понять, как идет работа, – заявил Володин. – По-прежнему для строительства храма рассматриваются три площадки, которые определила рабочая группа. Но есть еще вопрос по смене территориальной зоны сквера [у драмтеатра]. Решение по изменению Правил землепользования и застройки должна одобрить городская дума. Но городская администрация пока не представила этот проект. Документы в аппарат думы еще не поступили». Володин также уточнил, что следующее заседание рабочей группы состоится до открытия осенней сессии – в начале сентября или в конце августа. Точная дата пока неизвестна.

Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян сообщила, что документы, которых так ждут депутаты, поступят в аппарат городской думы к началу их рабочей сессии.

Напомним, в июне Игорь Володин заявил, что опрос по месту строительства храма состоится 14-15 сентября. «Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей (все уже вернутся из отпусков, с дач). Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос. На следующем заседании рабочей группы будет обсуждаться процентное соотношение голосов. Что же касается территории сквера, она будет исключена из списка мест для строительства храма», – сказал председатель гордумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

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