Росприроднадзор обнаружил свалку у аэропорта в Жуковском еще два года назад (КАРТА)

Росприроднадзор уже не первый год пытается бороться с несанкционированной свалкой, находящейся неподалеку от аэропорта Жуковский.

Как сообщает пресс-службе надзорного ведомства, свалка находится на расстоянии не более 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184. Она была обнаружена еще в мае 2017 года совместно с представителями минэкологии Московской области при осмотре водоохранной зоны озера Глушица и реки Москва. Департамент Росприроднадзора оценил ущерб, причиненный почвам на этом участке компанией «Вымпел К», в 25 млн 200 тысяч рублей. Добровольно платить компания не захотела, дело находится на рассмотрении в суде.

Карта

Кроме того, обращения направлены в минэкологии Московской области, главе города Жуковского, в ГУ МЧС России по Московской области, Управление Роспотребнадзора по Московской области.

Напомним, по одной из версий, именно свалка стала косвенной причиной вчерашней жесткой посадки А321 компании «Уральские авиалинии». На свалке, по словам местных жителей, расплодились чайки и вороны, и именно столкновение с птицами вывело из строя двигатель самолета.

Самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились 223 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. К счастью, все остались живы.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

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