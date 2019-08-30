Житель Нижнего Тагила вышел на пикет к областному минздраву в поддержку медиков (ФОТО)

Житель Нижнего Тагилу вышел пикетировать в центр Екатеринбурга. Илья Тагильчанин (Коровин) надел белый халат и медицинскую маску, в руках у него плакат с надписью «Правительство Медведева в отставку».

В таком виде мужчина встал прямо возле здания Министерства здравоохранения Свердловской области. Пикетриующий заявил, что он вышел в поддержку медиков, которые массово увольняются из больниц, чтобы привлечь внимание к проблемам здравоохранения.

«Главная проблема – это развал всей отрасли и ужасная работа Министерства здравоохранения и всего кабинета министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Я считаю, что виноваты не главврачи и хирурги, и даже не чиновники местного значения, а федеральная власть, которая довела до такого состояния людей. Это проблема федерального значения», – говорит пикетирующий.

Екатеринбург, служба информации

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