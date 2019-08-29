Главврачи тагильских больниц, где массово увольнялись хирурги, отстранены от работы

После громкого скандала с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле были временно отстранены от работы главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

Как пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков, руководители больниц отстранены от занимаемых должностей на время служебной проверки, что является обычной практикой. Проверка может занять около двух недель, но точный срок неизвестен. На время отсутствия главврачей их заменят заместители.

Коллективные увольнения врачей-хирургов в Нижнем Тагиле начались в первой декаде августа. Медики заявили, что больше не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплат. После того, как на проблему обратили внимание в Кремле, губернатор Евгений Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и провел совещание. По его итогам в областном правительстве пришли к мнению, что случившийся скандал – результат слабой работы главных врачей с конкретными врачами. Вице-губернатор Павел Креков пообещал, что виновные понесут ответственность.

Сейчас в Нижнем Тагиле работает комиссия федерального Минздрава. По данным ведомства, после переговоров пятеро хирургов решили не увольняться, еще один пока в отпуске. Медикам, которые жаловались на повышенную нагрузку, предоставят стимулирующие выплаты за июль и август. Кроме того, в ЦГБ №1 со 2 сентября будут работать два новых хирурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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