Обыски в штабе Навального, медицинские скандалы, и открытие биеннале – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая неделя показала, что сезон летнего политического затишья закончился: в понедельник избиркомы всей страны подводили итоги единого дня голосования, а в четверг по России прокатилась волна обысков в штабах Навального. Не обошла они и Екатеринбург. Не утихают скандалы и в сфере здравоохранения. Подробности – в нашем еженедельном обзоре.

Тема недели: обыски в штабе Навального

12 сентября в екатеринбургском штабе Навального прошли обыски. Координатор Юрий Кузьминых сообщил, что пропали ноутбуки и, возможно, камера. Сам он приехал в офис из следственного комитета, где его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делю об отмывании денег ФБК. В этот же день обыски у руководителей штабов Навального прошли более чем в 20 крупных городах, среди которых: Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Кемерово, Пермь, Уфа, Липецк, Воронеж, Краснодар и Чебоксар.

Обыски в штабе Навального

Заявление недели: Шипулин собрался «менять систему»

В понедельник олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сделал заявление о том, что пошел в Госдуму, чтобы «менять систему». Он уточнил, что имеет в виду российскую систему подготовки молодых спортсменов. «Я смотрел, как занимаются другие страны, какая у них система. Наша система выглядит примерно так: «Бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай». Многие спортсмены получают травмы, многие не доживают в спортивной жизни и до 20 лет. Юниоры еще показывают хороший результат, а когда они переходят во взрослый спорт, результаты теряются. И допинговые проблемы отсюда же исходят: когда у тренера стоит задача показать результат, он будет форсировать их подготовку, чтобы получить результаты, стимулировать спортсменов, чтобы они принимали запрещенные препараты. Эту систему надо менять», – сказал депутат, уже получивший на этой неделе временное удостоверение.

Отметим, что в Свердловской области почти все депутатские мандаты забрали кандидаты от «Единой России». В Орджоникидзевском округе Екатеринбурга победил Владимир Смирнов, он займет вакантное место в заксобрании региона.

Назначение недели: новый начальник ГУ МВД

В минувший понедельник был назначен новый начальник ГУ МВД Свердловской области. Новым постоянным руководителем стал генерал-майор Александр Мешков, до этого занимавший аналогичную должность в Астраханском главке. Свердловское управление работало без постоянного руководителя с октября прошлого года, когда свой пост покинул Михаил Бородин. Первое время врио начальника был Петр Кривегин, а потом – Владимир Миронов.

Скандалы недели: проблемы в медицине нарастают

Прошедшая неделя вновь была богата на медицинские скандалы. Известный врач – хирург-гинеколог городской больницы Екатеринбурга №7 Эдуард Мамин сообщил о сокращении его ставки заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, а также о расторжении трудового контракта с 23 сентября 2019 года. Взамен ему предложили выбрать одну из доступных вакансий – уборщика или лифтера. Под сокращение также попала врач-гинеколог Майя Мамина. Она также работала в ЦГБ № 7. Среди екатеринбургских коллег-медиков бытует мнение, что сокращают Маминых из-за политики: «Мамины – кровная родня Татьяны Савиновой, которая ранее являлась заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, а теперь работает в Оренбурге. После ее переезда семью просто решили зачистить, и все».

Еще один скандал произошел в Верхней Салде. Там средний и младший медперсонал пожаловались на нищенские зарплаты. Сотрудники ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» сообщили «Новому Дню», что практически перестали получать стимулирующие выплаты после того, как появился новый исполняющий обязанности главного врача медучреждения. После обращения РИА «Новый День» в правительство региона в учреждении побывала комиссия минздрава. «Провели рабочее совещание. Выявили некоторые моменты в оплате труда. Мы переделываем положение в оплате труда, вносим корректировки с последующим перерасчетом. До четверга возместим младшему медперсоналу то, что было не выплачено», – сообщил агентству об итогах визита руководитель ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» Дмитрий Глушков.

Тайна недели: кто за простыней?

В Екатеринбурге снова рассматривали дело Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере, полицейский в этот момент был в штатском. Был допрошен свидетель обвинения, но его спрятали за простыней, так как он посчитал, что его жизни и здоровью что-то угрожает, – его личность не раскрывается. На вопрос журналистов, как суд будет менять голос допрашиваемого, помощник судьи в шутку ответил, что для этого у уборщицы попросили ведро.

На очередном заседании прокурор попросила суд признать Станислава Мельниченко виновным и наказать его 360 часами обязательных работ. А также назначить меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В пятницу был допрошен и сам обвиняемый. Как Мельниченко заявил в суде, он не отрицает, что произнес ругательства. А также он предполагал, что в этот момент перед ним был сотрудник полиции, но это было его субъективное мнение. И он не оскорблял тех, кто в форме, потому что знает, что это уголовная ответственность. Ругаться в адрес Крюкова он начал потому, что тот его снимал, а подсудимый просил этого не делать, да к тому же был пьян.

Фото недели: открытие биеннале

На этой неделе открылась экспозиция V Уральской индустриальной биеннале современного искусства на площадке действующего «зарытого» предприятия – Уральского оптико-механического завода. На ней будут представлены работы художников из 25 стран. Посмотреть некоторые из них можно в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 14.09.19

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