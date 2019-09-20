Третью площадку под храм святой Екатерины уберут из списка: это земля ФСБ

Одна из предполагаемых площадок под храм святой Екатерины, на перекрестке улиц Фурманова – Белинского, скорее всего, будет на сегодняшней рабочей группе исключена из опросного листа: об этом просят «федералы».

Как сообщил РИА «Новый День» источник в рабочей группе, в администрацию города поступило письмо из Росимущества, в котором городским чиновникам напоминают, что этот участок давным-давно был отдан в бессрочное пользование региональному управлению ФСБ, а значит, вопрос строительства храма именно там обсуждаться не должен.

Напомним, эту площадку из нескольких десятков предложенных горожанами отобрал в числе еще четырех Союз архитекторов. Об обременении в виде прав УФСБ было известно сразу, но, тем не менее, 26 июня площадка вошла в шорт-лист вместе с участком за Макаровском мостом и территорией бывшего УПЗ.

Последняя встреча рабочей группы по подготовке к опросу состоится сегодня в 14:00. Напомним, что позавчера из ее состава демонстративно вышли активисты сообщества «Парки и скверы», а также депутат гордумы Константин Киселев. «Каждый раз, когда чиновники по своему усмотрению перетасовывали эти площадки, нам не предоставляли полной и достоверной информации. Рабочей группе не было представлено ни одного документа. Мы не получили никакого ответа на наше обращение к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому», – сказано в заявлении «Парков и скверов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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