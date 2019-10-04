Тагильчане готовятся выйти на массовый митинг против мусоросортировки и нового полигона

В Свердловской области снова накаляется обстановка из-за следующего этапа мусорной реформы. В регионе в ближайшие годы должны появиться полтора десятка крупных сортировочных комплексов и новых полигонов. С одной стороны, люди, которые с января этого года стали получать новые квитанции за обращение с ТКО, хотят видеть результаты реформы, с другой – любая инициатива по созданию сортировочных мощностей и тем более полигонов встречается в штыки. Никто не хочет, чтобы мусор лежал возле их домов. Закон прямо запрещает размещение объектов обработки ТКО в границах населенных пунктов, но свердловчан не устраивают правила установки границ санитарно-защитных зон.

Скандалы из-за предполагаемого строительства МСК и полигонов только за последний год случались в разных муниципальных образованиях Свердловской области – в Березовском, где взбунтовались жители Красногвардейского, в Красноуфимске, в Большом Седельниково в Сысертском районе. Теперь – в Нижнем Тагиле.

Накануне в местной администрации прошли общественные слушания по поводу строительства компанией «Облкоммунэнерго» полигона и МСК, которые планируется разместить рядом с существующей Кушвинской свалкой. Комплекс сможет обрабатывать не меньше 185 тысяч тонн мусора в год, а прослужить он, как и полигон, должны будут 25 лет. Открыть объекты хотят уже через год – в четвертом квартале 2020-го. Причем на вчерашних слушаниях в Нижнем Тагиле не обсуждался сам факт их строительства, а лишь вопрос о переназначении части отведенной территории Рогожинского полигона под мусоросортировочный завод.

По-видимому, из-за того, собравшимся в администрации горожанам – по данным местных СМИ, это около 250 человек, – не объяснили тему слушаний, возник конфликт. Люди выступали против объектов на этой территории. Поэтому и проголосовали они тоже против, высказавшись тем самым против смены назначения земель. Однако строительство объектов это вряд ли отменит. Следующий этап – это завершение проектирования и получение госэкспертизы.

Однако тагильчане не сдаются. На следующей неделе, 12 октября, они собираются провести митинг против планов «Облкоммунэнерго» (принадлежит тем же бизнесменам, что и регоператор северной зоны Свердловской области «Рифей», – прим. ред.) по созданию нового полигона и МСК. «Ни один сортировочный завод не сможет отсортировать мусор на фракции, потому, что эти фракции в мусоровозе спрессовываются и превращаются в кашу. Мусоросортировка должна начинаться на местах, в домохозяйствах. С этого и нужно было начинать мусорную реформу. Вторая истина заключается в том, что новый полигон, который проектирует «Облкоммунэнерго», в несколько раз превышает размеры нынешнего. А самое интересное, что в радиус санитарной зоны входят ближайшие коллективные сады, которые будут страдать первыми», – говорят представители движения «Тагил за перемены».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

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