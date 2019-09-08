«Голос» обвинил ЦИК в провокации: «Откуда у вас эти сведения о фейках?»

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обвинило Центральную избирательную комиссию России в провокации – публикации фейковых нарушений на «Карте нарушений». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, выступая сегодня в Центризбиркоме, заявил, что такие данные о фальсификации фальсификаций на выборах вызывают сомнения.

Комментируя заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, что на сайте «Голоса» было выявлено не менее 30 фактов дублирования жалоб на проведение голосования из прошлого из 2014 и 2015 годов, Мельконьянц признал, что ресурсы модераторов его организации «тоже ограничены». В то же время он выразил сомнение в том, что работники ЦИК смогли легко обнаружить эти повторы среди десятков тысяч обращений.

«Они (дублированные сообщения) не идентично повторяют сообщения 2014 года, а с некими изменениями, чтобы наши алгоритмы не смогли это проверить. Это принципиальный вопрос, откуда у вас эти сведения. Потому что бывают всевозможные провокации, когда заранее знают, что искать и что показывать. То, что нашли это сообщение 2014 года… Мне интересно, мне сложно поверить, что ваши сотрудники эти десятки тысяч сообщений взяли и нашли сообщения от 2014 года. Откуда к вам поступила эта информация?» – сказал он.

В ЦИК признали, что фальсификации фальсификаций выявила команда мониторчиков, которая работала «ручками». Сама Памфилова, подчеркнула, что найти эти «фейки» для нее было делом принципа.

«Я скажу, откуда – это от меня. Я сказала, что это дело принципа для меня, это наша репутация, поэтому мы очень внимательно относимся к этому. Я даже болезненно отношусь к этому – то, что поступает от вас, я требую проверять», – подчеркнула Памфилова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.19

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