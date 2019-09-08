«Я глазам своим не поверила…» Глава ЦИК заявила о массовых фальсификациях нарушений на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о массовых фальсификациях нарушений на выборах в Единый день голосования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о «фейках» в сообщениях о нарушениях, в частности, в данных на «Карте нарушений» движения «Голос».

«На 17:00 сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого (из 2014, 2015 годов). Взяли материалы с прошлых лет, насочиняли, осовременили. Я уж не знаю, кто подводит «Голос», наверное, недобросовестные корреспонденты – фальсификаторы фальсификаций. Публиковали как практически дословные жалобы, найти которые можно было через поисковые запросы. Надо, чтобы коллеги и внутри, и за рубежом более осмысленно подходили к тому, что публикуется. Я глазам своим не поверила. Сейчас пролистала эту пачку, это уже будет больше 30 фактов, это так грубо, можно было бы и поаккуратнее», – сказала она.

Памфилова также отметила, что представители либеральной оппозиции, в том числе Алексей Навальный, также публикует «фейки» о нарушениях на нынешних выборах. «То, что касается технологий Навального, мы еще в прошлый раз разоблачили. Мало кто из думающих людей верит этим фейкам», – сказала глава ЦИК.

Памфилова также опровергла информацию об обстреле автобуса на границе Тывы и Красноярского края, которой сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Натаров.

«В Санкт-Петербурге на «карте наращений появилась жалоба с видео о якобы подвозом избирателей на участок № 57, фотографии даны. А это хор приехал петь песни…», – обратила внимание Памфилова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.19

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