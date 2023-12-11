ЦИК решил проводить выборы президента РФ в новых регионах

Центризбирком России принял решение о том, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года также пройдет в четырех новых регионах, где введено военное положение. Соответствующе постановление было утверждено единогласно на заседании ЦИК в понедельник, 11 декабря.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания сообщил, что Центризбирком получил от представителей Минобороны и ФСБ, а также от глав всех четырех новых регионов письменные подтверждения, что они сочли возможным проведение выборов президента в этих субъектах.

Как сообщалось, непосредственно перед этим голосованием ЦИК провела консультации о возможности проведения президентских выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с Минобороны, ФСБ и руководством этих регионов. «Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», – проинформировал ранее сегодня Центризбирком.

Напомним, Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком России принял решение, что голосование на выборах главы государства будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

Военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует с октября 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube