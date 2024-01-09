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Вторник, 9 января 2024, 12:32 мск

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ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в президенты России

Фото: ЦИК РФ

Центризбирком России на заседании во вторник, 9 января, зарегистрировал кандидатом на президентских выборах в марте 2024 года от КПРФ депутата Госдумы Николая Харитонова. Ему выдано соответствующее удостоверение.

В ЦИК отметили, что поскольку кандидат выдвинут парламентской партией, сбор подписей избирателей в его поддержку не требуется.

Харитонов стал уже третьим зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Первых двух – председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова – ЦИК зарегистрировал 5 января.

Напомним, всего в Центризбирком поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, девять из них от политических партий, 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении. В итоге в ЦИК подали документы 15 человек: девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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