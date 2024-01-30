ЦИК раскрыла, сколько заработал Путин за шесть лет

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин за 2017-2022 годы заработал около 67,6 млн рублей. Такие данные представлены в сведениях о доходах и имуществе Путина, опубликованных на сайте Центризбиркома России.

Среди источников доходов действующего президента, составивших 67 млн 591 тыс. 875,34 руб., в документе указаны зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия и средства от продажи имущества.

В собственности Путина есть квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три легковых автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в.

Также он имеет 10 банковских счетов на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 руб.

В бессрочном пользовании главы государства указана квартира площадью 153,7 кв. м в Москве и машино-место (18 кв. м) в Санкт-Петербурге.

Напомним, в понедельник, 29 января, ЦИК РФ зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России. Решение принято единогласно. Действующий президент идет на выборы самовыдвиженцем.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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