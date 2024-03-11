Выборы президента РФ: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 4,5 млн человек

Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России по состоянию на утро 11 марта подали почти 4,5 млн человек. Об этом сообщил Центроизбирком России.

«Около 4,5 млн заявлений подали избиратели 28 регионов России, где будет применяться ДЭГ на федеральной платформе. Они смогут проголосовать дистанционно», – говорится в сообщении. В ЦИК отметили, что этот показатель не учитывает жителей Москвы, где предварительная подача заявлений для участия в ДЭГ не требуется.

В Центральной избирательной комиссии РФ также сообщили, что около 4,05 млн заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться не по месту регистрации.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 11 марта, завершается прием заявлений для участия в ДЭГ. Заявку можно подать (или отозвать) на портале «Госуслуги» до 23:59 мск. Также сегодня заканчивается прием заявок на сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке.

Добавим, что в досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие свыше 1,4 млн избирателей.

«По состоянию на 10:00 11 марта в 39 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовали 1 419 396 наших граждан, избирателей. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, – 1 396 062 избирателя, на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, – 23 334 избирателя», – сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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