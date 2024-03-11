российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 марта 2024, 12:23 мск

Новости Выборы

Новости, Кратко, Популярное

Выборы президента РФ: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 4,5 млн человек

Фото: ЦИК РФ

Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России по состоянию на утро 11 марта подали почти 4,5 млн человек. Об этом сообщил Центроизбирком России.

«Около 4,5 млн заявлений подали избиратели 28 регионов России, где будет применяться ДЭГ на федеральной платформе. Они смогут проголосовать дистанционно», – говорится в сообщении. В ЦИК отметили, что этот показатель не учитывает жителей Москвы, где предварительная подача заявлений для участия в ДЭГ не требуется.

В Центральной избирательной комиссии РФ также сообщили, что около 4,05 млн заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться не по месту регистрации.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 11 марта, завершается прием заявлений для участия в ДЭГ. Заявку можно подать (или отозвать) на портале «Госуслуги» до 23:59 мск. Также сегодня заканчивается прием заявок на сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке.

Добавим, что в досрочном голосовании на выборах президента РФ приняли участие свыше 1,4 млн избирателей.

«По состоянию на 10:00 11 марта в 39 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовали 1 419 396 наших граждан, избирателей. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, – 1 396 062 избирателя, на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, – 23 334 избирателя», – сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Избирком завершает прием заявок на ДЭГ и в сервисе «Мобильный избиратель» / «Вы такую демократию где-нибудь видели?» В Прибалтике россиянам грозит до 6 лет тюрьмы за голосование на выборах президента РФ / Ганчев: жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах-2024 / Выборы президента РФ: более 740 тысяч россиян проголосовали досрочно / В Екатеринбурге определили участки, где можно проголосовать без прописки / Около 10 тысяч наблюдателей будут работать на выборах президента РФ в Свердловской области / «Вши в Париже, клещи в Берлине, клопы в Вильнюсе»: «политические насекомые» пытаются вмешаться в выборы президента РФ / На выборах президента РФ досрочно проголосовали жители Еремино, Ликино, Пуксинки и Круторечки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,