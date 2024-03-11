Избирком завершает прием заявок на ДЭГ и в сервисе «Мобильный избиратель»

Сегодня, 11 марта, завершается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявление можно подать (или отозвать) на портале «Госуслуги» до 23:59 по московскому времени.

Электронное голосование пройдет на портале vybory.gov.ru с 8:00 часов 15 марта до 20:00 часов 17 марта 2024 года. Голосовать можно даже ночью.

Также сегодня заканчивается прием заявок на сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке. Такие заявления можно подать также на портале «Госуслуги», в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях. В будни УИК работают с 16:00 до 20:00.

Напомним, выборы президента РФ будут идти три дня – 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области откроется 2448 постоянных и 38 временных избирательных участков. Они будут находиться под круглосуточной охраной, за процессом голосования организуют видеонаблюдение. В Екатеринбурге на два дня введут школьный дистант из-за выборов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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