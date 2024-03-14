Памфилова: релоканты хотят дискредитировать выборы президента РФ за рубежом

Релоканты создали за рубежом сеть штабов для работы по дискредитации президентских выборов. С таким заявлением выступила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК РФ. По ее словам, за рубежом готовятся акции на избирательных участках, чтобы помешать россиянам проголосовать на выборах президента РФ.

«Релоканты и те, кто там давно осел, они там декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно сейчас работают против России, создана сеть штабов (для дискредитации выборов – прим. ред.) в основном в странах Прибалтики, Польши, Германии, где фактически, действительно, их хорошенечко натаскивают, их хорошо содержат», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

Глава Центральной избирательной комиссии также заявила о готовящихся акциях по срыву голосования россиян за рубежом.

«Они не скрывают, что целый ряд акций устрашающих будет проходить там, где будут голосовать наши люди за рубежом, чтобы запугивать, чтобы на них не ходили, не голосовали. Целый ряд они готовят у нас разного <…>, на самом деле, мы справимся, не в первый раз и не в последний раз» – отметила Памфилова.

Ранее она заявила, что впервые ЦИК проводит выборы в экстремальной ситуации, указав, что сотрудники региональных комиссий, особенно члены избиркомов в новых регионах РФ, испытывают огромное давление.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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