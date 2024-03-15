Явка на выборах президента России составляет 4,81%

По состоянию на 11:24 мск явка на президентских выборах в России в целом по стране составляет 4,81%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

На данный момент наибольшую явку демонстрируют жители Чукотки, Донецкой народной республики и Херсонской области. В этих регионах проголосовали более 50% избирателей. В ряде дальневосточных и сибирских регионах явка составляет 25-50%. Надо отметить, что в новых российских регионах проводилось досрочное голосование. По информации главы ЦИК Эллы Памфиловой, досрочно с 25 февраля по 14 марта проголосовали почти 2,6 млн избирателей.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 1,57 млн человек или 33% избирателей от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ (4,7 млн человек). Дистанционное электронное голососование на президентских выборах применяется впервые. Отдать свой голос таким способом могут жители 29 регионов России, в том числе Москвы.

После начала голосования система электронного голосования испытывала большую нагрузку из-за высокой активности желающих проголосовать, заявляли в Минцифры. В связи с этим пользователи не могли принять участие в выборах.

Позднее Минцифры сообщило, что портал «Госуслуги» и федеральная платформа ДЭГ работают в штатном режиме, справляясь с высокой активностью избирателей. «Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложение проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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