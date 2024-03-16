Глава ЦИК: попытки поджогов и порчи урн с бюллетенями отмечены в 20 регионах. Испорчено более 200 бюллетеней

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре ЦИК сообщила о попытках поджогов и порчи зеленкой ящиков с бюллетенями «недалекими людьми» в 20 российских регионах страны в ходе выборов президента РФ. По ее словам, в ходе инцидентов безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Всего было 8 попыток поджогов урн для голосования, уточнила Памфилова.

«В 20 субъектах на 29 избирательных участках привлекли разного рода, прямо скажем, недалеких людей по разным причинам», – сказала председатель ЦИК, чьи слова приводит ТАСС. По ее словам, были предприняты попытки вливания жидкости (в ящики с бюллетенями – прим. ред.) и 8 попыток поджогов, которые удалось предотвратить. «В одном случае попытались использовать дымовую шашку», – добавила Памфилова.

Как отметила председатель ЦИК, все злоумышленники были задержаны и понесут ответственность.

По словам Памфиловой, в результате попыток залить урны для голосования жидкостями и попыток поджогов было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Как уточнила глава ЦИК, указания тем, кто портил бюллетени разными жидкостями и пытался поджечь ящики для голосования, поступали с Украины и некоторых стран Европы. «Мы выяснили, что все эти звонки идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», – сказала Памфилова.

Говоря об обращениях о возможных нарушениях на выборах, Памфилова заявила, что серьезных инцидентов в ходе голосования нет, приходится «шерстить мусор». «Ничем порадовать в кавычках вас не могу, нарушения, (с ними) мы разобрались. Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьезного, поэтому нечего сейчас разбирать», – сказала она.

Памфилова также сообщила, что система ДЭГ подверглась 160 тысячам DDoS-атак с начала голосования, которые в итоге были заблокированы. «Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования – 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак – на портал наблюдения за ДЭГ», – сказала она. Также, по ее словам, с начала голосования было зафиксировано 18 тыс. хакерских атак сам на сайт ЦИК РФ, 141 из них были высокой опасности.

Накануне Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны красящими жидкостями, а их действия сравнила с терроризмом. По ее словам, таких нарушителей ждет жесткое наказание. Глава ЦИК напомнила, что статья 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Голосование по выборам президента РФ впервые проходит три дня – 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, на 17:22 мск 16 марта явка на выборах без учета ДЭГ составила 50,40%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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