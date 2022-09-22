Сбербанк прорабатывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбербанк в настоящее время прорабатывает различные варианты решения вопросов обслуживания кредитов, в том числе ипотечных, мобилизованными гражданами. Об этом сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
«Мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», – цитирует Ведяхина «Прайм».
Он также отметил, что клиентам банка доступны все виды операций, при этом повышенного спроса на какие-то из них не фиксируется.
Центробанк России в среду, 21 сентября, рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Регулятор допустил, что в дальнейшем эта рекомендация может быть прописана в законе.
Позже глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить положения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что до конца недели будет внесен законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.
Сегодня, 22 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных россиян.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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