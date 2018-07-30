Убийство иностранных туристов в Таджикистане может быть терактом

В Таджикистане четыре иностранных гражданина погибли в результате нападения, еще двое пострадали. Инцидент, который ранее рассматривался, как ДТП теперь могут переквалифицировать в теракт.

29 июля автомобиль наехал на велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана. Находившиеся в машине люди вышли и напали на туристов с ножами и огнестрельным оружием, а затем скрылись с места происшествия. Об этом рассказал глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

По его словам, в результате погибли двое граждан США, один гражданин Швейцарии и один подданный Нидерландов. Еще двое иностранцев были ранены, седьмой турист, гражданин Франции, не пострадал.

Сначала следователи рассматривали произошедшее как обычную автомобильную аварию. Однако на телах жертв были найдены ножевые и огнестрельные ранения, передает News.tj. Очевидцы в свою очередь рассказали, что у них сложилось впечатление, будто нападение было спланировано.

Расследование взял под свой контроль президент Эмомали Рахмон. Специально созданная оперативно-следственная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), рассматривает несколько версий, среди которых есть и теракт.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 30.07.18

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