ИГ призналось в нападении на иностранных туристов в Таджикистане

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство четырех иностранных граждан в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий заявления террористов в сети.

Тем временем, в МВД республики заявили о задержании четверых подозреваемых. Одного удалось задержать вскоре после нападения, после допроса правоохранители захватили еще троих, у них изъяли ножи и огнестрельное оружие. Еще двое были ликвидированы, так как оказали сопротивление.

Напомним, 29 июля автомобиль наехал на велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана. Находившиеся в машине люди вышли и напали на туристов с ножами и огнестрельным оружием, а затем скрылись с места происшествия. В результате погибли двое граждан США, один гражданин Швейцарии и один подданный Нидерландов. Еще двое иностранцев были ранены, седьмой турист, гражданин Франции, не пострадал.

Расследованием этого дела занимается специально созданная оперативно-следственная группа, в которую вошли представители силовых ведомств республики. Контролирует ход следствия президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

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