Страшное ДТП под Москвой: микроавтобус протаранил фуру, 6 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Шесть человек погибли и еще двое травмированы в результате ДТП с микроавтобусом в Московской области.

По информации региональных управлений МЧС и МВД, авария произошла сегодня в 5:15 на 65-м километре трассы М-4 «Дон» рядом с поселком Вельяминово в городском округе Домодедово. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito, следовавшего из Тулы в столицу, с фурой погибли 6 человек – четверо мужчин и две женщины.

Страшная авария в Подмосковье: микроавтобус въехал в фуру, фото: телеграм-канал «RT на русском»

По данным телеграм-канала Mash, в числе жертв семья – муж и жена. Еще два человека пострадали, среди них восьмилетняя девочка. Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в центральную районную больницу Домодедово.

Жертвами ДТП стали 6 человек, еще двое ранены, фото: Mash

По предварительным данным, виновник аварии – водитель микроавтобуса. Предположительно, он заснул за рулем и врезался в остановившуюся фуру Scania.

После столкновения микроавтобус загорелся, но его потушили проезжавшие мимо водители и прибывшие сотрудники ГИБДД, говорится в сообщении областного полицейского главка.

На месте аварии работают следователи. Обстоятельства и точные причины ДТП устанавливаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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