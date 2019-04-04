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Четверг, 4 апреля 2019, 17:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Водитель разбившегося под Москвой микроавтобуса незаконно перевозил пассажиров. Возбуждены два дела (ВИДЕО)

Фото: СКР

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья с участием микроавтобуса Mercedes Vito, унесшего жизни 6 человек, сообщает Следственный комитет РФ. Дело расследуется по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, указывает СКР, следствие инициировало перед прокурором вопрос о передаче из полиции материалов уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть шести человек, в следственные органы СК РФ для соединения уголовных дел в одно производство.

Авария произошла сегодня в 5:15 на 65-м километре трассы М-4 «Дон» рядом с поселком Вельяминово. По предварительным данным СКР, микроавтобус врезался в двигавшуюся впереди фуру. После столкновения загорелся газовый баллон двигателя микроавтобуса. В результате на месте погибли 6 пассажиров Mercedes, еще два пассажира – мужчина и ребенок – госпитализированы в Домодедовскую городскую центральную больницу. Ранее сообщалось, что в аварии серьезно пострадала 8-летняя девочка.

Следователи осматривают разбившийся микроавтобус

По информации Следственного комитета, микроавтобус принадлежит жителю Тульской области, водитель и пассажиры были также из Тульской области. Машина направлялась из Тулы в Москву.

Ространснадзор, в свою очередь, сообщил, что водитель микроавтобуса «осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика – Тула – Москва». В ведомстве отметили, что у него не было каких-либо документов на перевозку пассажиров.

«В связи со случившимся Ространснадзором будет проведена проверка маршрута Тула – Москва с целью выявления нелегальных перевозчиков», – добавили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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