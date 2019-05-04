В Белоруссии началась «зачистка» высокопоставленных взяточников, получавших деньги из России

Комитет госбезопасности Белоруссии отчитался о задержании очередного высокопоставленного взяточника, который получал деньги из России. Как говорится в сообщении спецслужбы, речь идет о генеральном директоре «Белтелекома» Сергее Сиводедове.

«В рамках следствия по уголовному делу по ст.ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель – гражданин Российской Федерации «К», – сообщил комитет госбезопасности Белоруссии.

В КГБ уточнили, что в ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 000 долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих ему квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

«Обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее сегодня комитет госбезопасности Белоруссии сообщил о задержании бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, который попался на получении крупной взятки от российской компании.

Втюрину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь. Бывший высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки.

«Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении белорусской спецслужбы.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 04.05.19

ЧП в США: пассажирский Boeing упал в реку. / «Денежная рука» Москвы: задержан экс-замглавы Совбеза Белоруссии за взятку от российской компании. / В Зауралье из-за взрыва газа едва не сгорел поселок. Пожар тушил вертолет из Екатеринбурга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»