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Четверг, 30 мая 2019, 14:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Летевший в Грозный самолет «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за неполадки

Самолет А-320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1498 Москва – Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево после того, как у него сработал датчик неисправности системы пожаротушения.

Лайнер благополучно сел в 10:22. На его борту находились 155 пассажиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным сервиса Flightradar24, примерно через час после вылета самолет развернулся на границе Воронежской и Ростовской областей и направился обратно в столицу.

В настоящее время специалисты проверяют лайнер на наличие неисправностей, уточняет РЕН ТВ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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