Адвокаты Голунова пожаловались в СКР на избивших его полицейских

Адвокаты корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подали в Следственный комитет заявление с требованием проверить действия полицейских. По мнению защитников, правоохранители применили насилие при задержании журналиста.

В СКР обратилась адвокат Ольга Динзе, передает «Интерфакс». В обращении говорится о применении насилия и причинении телесных повреждений Голунову во время следственных и процессуальных действий 6 июня. О том, что его избили полицейские, рассказал сам журналист, уточнили в международной правозащитной группе «Агора», адвокаты которой защищают Голунова.

Более того, корреспондент «Медузы» обращался с заявлением о совершении преступления в рамках его уголовного дела, но следственное управление столичного УВД по Западному административному округу «никаким образом не отреагировало».

Адвокаты Голунова считают, что речь может идти о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст. 285, ст. 286 УК РФ). Защитники также подали жалобу в прокуратуру Москвы на удержание журналиста в полиции более 48 часов.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в ночь на 7 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. В частности, он писал о коррупции в мэрии Москвы, о похоронном бизнесе, а также выпустил материалы о деятельности «черных кредиторов».

В камере предварительного задержания журналисту потребовалась медицинская помощь. Врач скорой диагностировал у Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Однако медики клинической больницы №71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Никулинский районный суд Москвы поместил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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