Журналист Голунов вместо суда попал в больницу

Журналисту Ивану Голунову понадобилась медицинская помощь. Врачи скорой приняли решение отправить корреспондента в больницу. Тем временем, Никулинский суд должен принять решение о мере пресечения Голунову по делу о покушении на сбыт наркотиков.

«Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. – Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования».

Представители международной правозащитной группы «Агора», которые защищают Голунова, сообщили, что у журналиста диагностировано подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. В настоящее время корреспондента доставили в приемное отделение 71-й городской больницы, передает «Интерфакс». «Его только привезли, – сказали врачи. – Он еще обследуется, о состоянии здоровья можно будет говорить только завтра».

Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. «После задержания журналиста избили. Ему долгое время не позволяли встретиться с адвокатом и вызвать скорую помощь, а также отказывали в просьбе сдать биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам», – сообщила ранее «Медуза».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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