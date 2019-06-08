Екатеринбург присоединяется к акциям в поддержку Голунова – у здания ГУВД пройдёт пикет

Екатеринбургский пиар-менеджер выйдет с одиночным пикетом в поддержку задержанного в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Выйду с пикетом к главку МВД Екатеринбурга. Если история с наркотиками окажется поддельной – судить и сажать всех организаторов этой блуды. Если настоящее, без дураков, то самого Голунова», – написал на своей странице в фейсбуке Платон Маматов. Акция запланирована на 14 часов в субботу.

Пикет Маматова, по всей видимости, будет не единственным. «Пришёл печатать плакат, а там уже печатают такие», написал он в Фейсбуке.

Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. «После задержания журналиста избили. Ему долгое время не позволяли встретиться с адвокатом и вызвать скорую помощь, а также отказывали в просьбе сдать биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам», – сообщает «Медуза».

Пикеты в поддержку Голунова в Москве продолжались всю ночь. Акции прошли и в других городах страны – Владивостоке, Новосибирске, Перми.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.06.19

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