«Полиция признала подлог в деле Голунова, сворачивайтесь», – пикетчику у здания ГУВД в Екатеринбурге предложили пойти домой (ФОТО)

В Екатеринбурге у здания ГУ МВД РФ по Свердловской облалти сегодня проходит пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. С плакатом к зданию Главка пришел пиар-менеджер Платон Маматов. Он рассказал, что в начале акции к нему вышли сотрудники полиции, переписали паспортные данные.

«И сказали, что я не читаю новостей, потому что полиция уже признала подлог в данном деле, потому надо убирать плакат и идти домой. Я конечно доверяю сотрудникам полиции, но на всякий случай постою», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» пикетирующий.

Напомним, акции в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходят в нескольких городах России: в Москве, Владивостоке, Перми, Тюмени.

Пикет в Тюмени – с плакатом «Свободу Ивану Голунову» к зданию УМВД по Тюменской области вышел тюменский общественник Юрий Рябцев.

Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. «После задержания журналиста избили. Ему долгое время не позволяли встретиться с адвокатом и вызвать скорую помощь, а также отказывали в просьбе сдать биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам», – сообщила ранее «Медуза».

Екатеринбург, служба информации

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