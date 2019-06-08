В Тюмени прошел пикет против уголовного преследования журналиста «Медузы» (ФОТО)

В Тюмени проходит одиночный пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, арестованного в Москве. С плакатом «Свободу Ивану Голунову» к зданию УМВД по Тюменской области вышел тюменский общественник Юрий Рябцев.

Рябцев устроил сбор подписей под обращением к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Общественник считает, что омбудсмен должен взять дело Голунова под свой контроль. В резолюции по итогам пикета, которую Рябцев намерен разместить в онлайн-приемной Москальковой, указаны нарушения, допущенные сотрудниками полиции при задержании Голунова.

На месте проведения пикета работали журналисты ряда СМИ, в том числе «Нового Дня», «Муксун.фм», «72.ру». Как рассказал Рябцев, в самом начале пикета к нему вышли сотрудники полиции, в том числе офицер в чине полковника. После непродолжительной беседы, так и не представившись, полицейские ушли в здание УМВД. В дальнейшем «сотрудники в штатском», ведомственную принадлежность которых определить не удалось, наблюдали за пикетом и снимали происходящее на видеокамеру, но не вмешивались.

Рябцев не смог сказать, как долго продлится пикет. По его словам, есть очередь из желающих сменить его в ходе пикета, поэтому точное время окончания акции неизвестно. На момент написания материала к зданию УМВД региона приехал председатель комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Роман Малыгин.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При обыске у журналиста был обнаружен, якобы, наркотик. Также кокаин был, якобы, найдет в квартире Голунова. МВД выложило в сеть подборку фотографий настоящей нарколаборатории. Поначалу ведомство утверждало, что снимки сделаны в квартире Голунова, но впоследствии «поправилось»: в квартире было сделано только одно фото, а все снимки нарколаборатории относились к совершенно другому объекту, который полиция «накрыла» в другом районе Москвы.

Тюмень, служба информации

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