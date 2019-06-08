В Москве участников пикета в поддержку Голунова задерживает полиция

Сегодня в Никулинском суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения журналисту Ивану Голунову. Несколько человек устроили одиночные пикеты у здания суда в поддержку корреспондента. Протестующих задерживают полицейские.

Пикеты в поддержку Голунова не прекращались ночью у здания управления МВД по Москве на Петровке. Утром несколько десятков человек собрались у суда.

Первым силовики забрали сотрудника издания «Такие дела» Сергея Карпова, передает «Интерфакс». Позже стало известно о задержании главного редактора «Таких дел» Анастасии Лотаревой и активистки Александры Чугории.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в ночь на 7 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики, якобы в его квартире располагалась лаборатория по изготовлению запрещенных препаратов.

Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. В частности, он писал о коррупции в мэрии Москвы, а также выпустил материалы о деятельности «черных кредиторов».

В поддержку Голунова выступили журналистские объединения, международные и правозащитные организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.19

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