Арестован лидер криминальной группировки, причастной к громкому убийству в Москве

Сегодня Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца Хасана Полонкоева, которого следствие считает лидером организованной преступной группы (ОПГ), причастной к убийству в Москве начальника центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Криминальному авторитету предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), передает «Интерфакс».

Сообщается, что заседание суда по просьбе следователя прошло в закрытом режиме для сохранения безопасности участников процесса, передает «Интерфакс». При этом судья Артур Карпов отказал защите в удовлетворении ходатайства об избрании Полонкоеву меры пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Также в субботу суд в закрытом режиме арестовал племянника Полонкоева – Аслана, которому предъявлено аналогичное обвинение.

Накануне Следственный комитет сообщил о спецоперации, в ходе которой был задержан Полонкоев и пять участников ОПГ, возможно, причастных к убийству Эльджаркиева. Кроме того, были задержаны сын и племянник Полонкоева – Аслан и Закре, а также трое членов влиятельной общины баталхаджинцев: Алихан Белхароев, Иса Накастоев и Али Картоев.

По данным источников информационных агентств, Полонкоев является известным в республике бизнесменом, он – владелец сети АЗС.

Как сообщал «Новый День», убийство начальника центра «Э» МВД РФ по Ингушетии и его брата произошло 2 ноября в Москве. Неизвестный произвел в жертв не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Убитый Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. В частности, одно из нападений было совершено 12 января, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала «Лада Гранта», из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата. Тогда Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.19

Флаги «Единой России» и КПРФ объединились на экологическом митинге в Артёмовском (ФОТО). / Президенту Сербии грозит приштинский «суд» за отрицание «геноцида» албанского населения Косова. / Страшная авария в Москве: пьяный автомобилист раздавил трех пешеходов на станции МЦК. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»