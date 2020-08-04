Хакеры продают базу с данными голосовавших по поправкам к Конституции

В Сети появилась база с данными участников электронного голосования по поправкам к Конституции. Хакеры утверждают, что информация актуальная, а потому пользуется большим спросом. Несмотря на то, что данные в базе «урезанные», специалисты считают, что она представляет опасность, если ее сопоставить с другими сведениями, которые уже есть в распоряжении мошенников.

В даркнете выставили на продажу около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей, которые приняли участие в голосовании, проходившем с 25 июня по 1 июля. Каждая строка в базе оценивается в 1 доллар оптом и 1,5 доллара в розницу, пишет «Коммерсант».

По словам продавца, с которым изданию удалось связаться, ничего уникального в этих данных нет, но спрос велик в силу актуальности базы. Сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. Например, новые данные можно сопоставить с уже имеющейся у хакеров информацией – добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории.

Об утечке данных персональных данных электронного голосования по поправкам к Конституции первой сообщила «Медуза». По открытой ссылке журналистам удалось получить закодированные паспортные данные избирателей, расшифровать информацию не составило большого труда.

Специалисты по кибербезопасности неоднократно указывали на то, что государственные IT-ресурсы защищены слабо, а чиновники не понимают важность защиты информации. Разработчики и заказчики таких баз не принимают должных мер безопасности, считая, что в урезанном формате данные не представляют интереса для злоумышленников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.20

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