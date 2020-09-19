Навальный – о своем восстановлении: «Не узнавал людей и не мог говорить»

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о ходе своего восстановления после госпитализации в берлинскую клинику «Шарите». По его словам, он уже может ходить по лестнице, но еще на «дрожащих ногах». В первые дни после выхода из комы политик, по его утверждению, не узнавал людей и не мог разговаривать. Соответствующий пост он опубликовал в своем инстаграме.

Говоря о процессе восстановления, Навальный отметил, что «это уже ясная дорога, хоть и неблизкая». «Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда», – написал он, отметив, что еще недавно он «не узнавал людей и не понимал, как разговаривать».

По словам оппозиционера, предстоит решить еще «много проблем», но врачи берлинской клиники решили главную – превратили его из «технически живого человека» в человека, который может «быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», – признался Навальный.

Как информировал «Новый День», оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Из-за запрета омских врачей на транспортирование оппозиционер оказался в берлинской клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Позже стало известно, что состояние политика улучшилось. Сообщалось, что он может вставать с постели.

На прошлой неделе соратники Навального заявили, что пластиковая бутылка из-под воды, на которой в немецкой лаборатории обнаружили следы «Новичка», находилась в гостиничном номере Алексея Навального в Томске. По их утверждению, бутылку изъяли члены команды политика вместе с адвокатом после сообщения об ухудшении здоровья оппозиционера в полете и вывезли в Германию. В Кремле сочли версию о следах «Новичка» на бутылке из номера абсурдной: «В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, была ли бутылка или ее не было». «Специалисты-токсикологи говорят, что если бы была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли кто-то мог ее куда-то увезти – не успел бы. Здесь все: количество абсурда и количество вопросов – растет с каждым днем», – заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

В связи с инцидентом с Навальным в Евросоюзе готовятся ввести новые санкции против России.

Москва, Наталья Петрова

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