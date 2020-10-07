СМИ: у правоохранителей РФ нет оснований для уголовного дела по инциденту с Навальным

Российские правоохранительные органы не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В то же время неизвестно, завершила ли транспортная полиция проверку по факту госпитализации оппозиционера. Собеседник агентства не уточнил данную информацию. Напомним, сам Навальный полагает, что его отравили российские власти. В Кремле назвали высказывания Навального «абсолютно оскорбительными, абсолютно безосновательными и недопустимыми» и заявили, что со скандальным политиком работают западные спецслужбы, в частности, специалисты ЦРУ США.

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родственники оппозиционера потребовали отправить его для обследования и лечения за границу, однако несколько часов не могли получить разрешения на вывоз пациента, поскольку врачи заявили о его нетранспортабельности. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Медики при этом заверили, что не нашли ядов в организме политика.

Власти Германии, в свою очередь, заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Во вторник, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. При этом ОЗХО не употребляет в своем отчете название боевого отравляющего вещества «Новичок».

МИД России счел выводы Организации по запрещению химического оружия спланированным продолжением «фантастической истории», которая была инициирована «с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО».

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ отмечается, что Москва намерена представить государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля». На Смоленской площади также отметили, что власти Германии, Франции и Швеции не ответили на запросы генпрокуратуры России, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года.

Отметим, ранее российские власти неоднократно отвергали обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражали готовность к сотрудничеству по выяснению ситуации с оппозиционером.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.20

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