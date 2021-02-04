Аресты и штрафы: суды наказали почти 1,3 тыс. человек за протесты из-за Навального

Суды, начиная с 23 января, назначили административные аресты 745 задержанным на несанкционированных акциях в защиту оппозиционера Алексея Навального, сообщает правозащитный центр «ОВД-Инфо». Они проведут под арестом суммарно около 6,3 тысячи дней. По данным правозащитников, только за вчерашний день административные аресты получили 96 человек.

Суды с 23 января также назначили 511 штрафов на сумму больше 6 млн рублей. Накануне штрафы получили 50 человек на общую сумму 755 тыс. рублей.

Таким образом, суды наказали почти 1,3 тыс. человек за несогласованные акции протесты в поддержку Навального.

«ОВД-Инфо» отмечает, что это сведения только о тех случаях, которые ему известны, но в этих данных «есть незначительное количество судов над участниками акций, не связанных с преследованием Навального».

Несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера прошли в Москве и других крупных городах по всей России 23 и 31 января. После того, как суд 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, несанкционированные акции с требованием освободить оппозиционного политика и блогера прошли в Москве и Петербурге. Всего, согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в связи с протестными акциями было задержано более 11 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.02.21

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