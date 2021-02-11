По итогам протестов в поддержку Навального возбуждено почти 100 уголовных дел

В России, по данным МВД, возбуждено 90 уголовных дел по итогам несанкционированных акций в январе-феврале в защиту оппозиционера Алексея Навального. Согласно сообщению ведомства, уголовные дела возбуждены «по фактам преступлений», совершенных в ходе протестов.

В МВД РФ отметили, что в ряде интернет-изданий и соцсетях опубликованы анонсы «запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации». Однако, указали в ведомстве, в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидобстановкой. Кроме того, «законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», добавили в полицейском главке.

МВД в связи с этим призвало отказаться от участия в несогласованных акциях. «За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках – уголовная ответственность», – предупредили в ведомстве. Полиция «во избежание конфликтов» рекомендует гражданам «воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что правоохранители готовы обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки. Те, кто совершил «насильственные действия», призывает «к насильственным действиям и групповым нарушениям общественного порядка», не выполняет законные требования сотрудников полиции «будут задержаны и привлечены к ответственности», предупредили в полиции.

Ранее сегодня Генпрокуратура РФ выступила с предостережением в связи с призывами к участию в массовых мероприятиях в поддержку Навального. Надзорное ведомство предупредило о незаконности несогласованных акций и напомнило об ответственности за призывы к участию в них, размещенные в интернете.

Предупреждение об ответственности вплоть до уголовной за организацию несанкционированных акций и участие в них вынес также Следственный комитет РФ.

«Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы», – говорится в заявлении ведомства. В СКР напомнили, что уголовное наказание грозит и за «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни».

Как информировал «Новый День», ранее глава штаба Навального Леонид Волков предложил своим сторонникам новый формат акции протеста – выйти 14 февраля во двор своего дома с включенным фонариком на мобильном телефоне. По его мнению, такой формат не должен привести ни к задержаниям, ни к конфликтам с правоохранителями.

Москва, Наталья Петрова

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