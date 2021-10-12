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Вторник, 12 октября 2021, 12:03 мск

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Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Фото: СК РФ

Сегодня в больнице после продолжительной болезни умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», – сообщается на сайте СКР.

Маркин руководил управлением взаимодействия со средствами массовой информации СКР с июня 2011 года. До этого он занимал должность главы управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября 2016 года Маркин подал в отставку, а затем вошел в состав общественного совета при СКР и занял должность первого заместителя гендиректора «Русгидро», где в его обязанности входила организация работы со СМИ и органами власти, а также управление административно-хозяйственным комплексом компании. Позже стало известно, что Маркин согласился возглавить комитет по безопасности Российского футбольного союза (РФС).

С 2016 года руководителем управления взаимодействия со СМИ СКР является Светлана Петренко.

Москва, Зоя Осколкова

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