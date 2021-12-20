Суд отказался принять свидетеля того, что рейс MH17 не сбивали из «Бука»

Голландский суд отказался принимать показания свидетеля по ходатайству адвокатов Олега Пулатова в деле о разбившемся рейсе MH17. Свидетель был готов доказать, что самолет не мог быть сбит из ракетного комплекса «Бук».

Судья Хендрик Стейнхейс огласил постановление об отказе включить в дело новые доказательства. Суд не нашел оснований «не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию», приводит слова судьи ТАСС.

Свидетелем S45 был служивший в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ гражданин. Он находился рядом с местом падения Boeing и рассказывал Совместной следственной группе, что лайнер не могли сбить из «Бука». Прокуратура не включила его показания в доказательства как не имеющие отношение к делу.

Напомним Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерял высоту над территорией Восточной Украины. 17 июля 2014 года рейс MH17 разбился в Донецкой области, унеся жизни 298 человек из 10 государств.

В катастрофе обвинили бывшего главу ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), его подчиненных Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. Они якобы везли в ДНР зенитно-ракетный комплекс «Бук» из России, из которого и был сбит самолет.

Ранее Международная организация гражданской авиации ООН предупредила о новом расследовании против России. Основанием станет якобы нарушение Чикагской конвенции об обеспечении безопасности гражданской авиации.

Амстердам, Наталья Рязанова

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