В России из-за пала сухой травы сгорело более 5 тысяч строений

В России в результате палов сухой травы сгорело более 5 тысяч строений в 18 населенных пунктах 10 регионов. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков во время «правительственного часа» в СФ.

По его словам, сотрудники МЧС не допустили распространения ландшафтных пожаров на 34 населенных пункта. Группировка по защите населения насчитывает более 900 тысяч человек и около 200 тысяч единиц техники.

«Итогом нашей совместной работы в этом году стало сокращение числа техногенных пожаров и потерь от них. Уменьшился ущерб от природных бедствий, техногенных аварий и катастроф», – добавил министр.

Во время чрезвычайных ситуаций сдалось спасти жизни более 5 тысяч человек, во время тушения пожаров – более 13 тысяч человек, на водных объектах были спасены более тысячи.

Кроме того, благодаря прогнозированию и моделированию развития ЧС удалось снизить ущерб от природных и техногенных катастроф на 20 млрд рублей, отметил Куренков.

Москва, Зоя Осколкова

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