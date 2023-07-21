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Пятница, 21 июля 2023, 16:03 мск

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На российские метеорологические сайты совершена хакерская атака

В России метеорологические сайты подверглись кибератаке. Предположительно, в этом случае действовали украинские хакеры-активисты. Работу всех сервисов удалось быстро восстановить.

DDos-атака была совершена накануне. При этом информация о готовящемся обрушении метеорологических ресурсов была размещена на порталах, которые связывают с украинскими хакерами.

По словам источника на рынке профильных погодных сервисов, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) был в курсе готовящейся атаки и предупредил участников рынка.

Некоторые сайты справились с кибератакой без последствий, другие были некоторое время недоступны. «У нас нет понимания, почему хакеры выбрали такие цели», – рассказал РБК руководитель одного из пострадавших от атаки ресурсов Gismeteo Роман Шмелькин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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